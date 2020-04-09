5月報稅季又快到了，一想到去國稅局人擠人查調所得或申報，可能增加群聚感染的風險，就不禁讓人頭皮發麻。KPMG安侯建業家族稅務辦公室主持會計師許志文告訴你，只要利用網路申報，不用到國稅局就可完成報稅！

網路申報所得稅，在台灣已為多數民眾所接受，國人可透過四大方式上網下載所得及扣除額資料，包括自然人憑證、經財政部核准的電子憑證、健保卡+密碼、「註冊內政部TW FidO台灣行動身分識別」等。

其中有關「行動身分識別」綁定，目前只支援可使用生物辨識的手機，且手機須設定好個人指紋或臉部生物特徵。民眾必須事先以手機下載「TAIWAN FidO」APP，再至台灣行動身分識別網站，以自然人憑證登入並完成註冊。為考量生物特徵識別及安全性，行動裝置的作業系統版本須達到Android 7.0以上或IOS 11.3以上才能使用該項服務。

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