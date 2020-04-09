行政院紓困振興記者會今天針對觀光產業提出協助措施，政務委員龔明鑫表示，觀光產業是這一波經濟海嘯的第一排，因此在第二波2100億的紓困振興預算當中，編列224.27億，佔整體紓困振興預算的8.5％。交通部長林佳龍表示，觀光發展基金已經開始行政作業，希望在四月中下旬可以讓接受薪資補貼或營運虧損的對象拿到政府經費補助。

龔明鑫說，目前本國銀行收到的紓困貸款申請共計364戶，總金額達38億5706萬元；通過核准的共計91戶，總金額達6億9609萬元。觀光業者過去比較少跟銀行打交道，因為會擔心貸款困難，只有17件是續約展延，其他90％都是新申請的貸款，很感謝銀行界這一波願意共體時艱，不管新舊客戶都願意接納。

觀光紓困2.0新增員工薪資補貼以及遊樂園退團補貼，並擴增1.0就有的人才培訓、營運協助、旅行社營運補償、融資協助。

林佳龍說，旅行社大概4萬多員工，導遊、領隊、陪團也有4萬多人，旅宿業加起來約10萬多人，遊樂區6千多人，整體來講薪資補貼人才培訓計畫有照顧到近20萬人。

林佳龍又說，計程車油錢補貼2000已經讓很多人有感，交通部因為有觀光發展基金已經開始行政作業，希望在四月中下旬可以讓接受薪資補貼營運虧損的對象拿到政府經費補助。

(中時 )