日前有媒體報導有滯留武漢台人的丈母娘輕生，引發陸委會關切。

該名男子向《ETtoday新聞雲》表示，自己原可搭第一次包機返台，但因照顧中風住院的岳母，計畫與妻子改搭第二班，沒想到「就再也搭不上了」，以致丈母娘出院後相當自責，於4月1日瞞著家人輕生。

該名男子是在1月23日封城前赴武漢照顧臥病在床的岳母，不料遇上武漢封城，岳母也因腦栓塞住院，他們便一直滯留至今日。

據該男子向《ETtoday新聞雲》表示的內容中提到，他們夫妻因滯留武漢超過76日，在台住處的水電、瓦斯因無法處理全部遭斷，工作也完全停滯，對往後生技影響相當大，該名男子也認為他間接導致岳母輕生，與妻子兩人都非常悲痛。

湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文日前曾向媒體透露，有一名51歲在武漢工作的呂姓男子，其母親於3月3日因突發心臟衰竭過世，卻無法返台奔喪，另外就他所屬群組掌握，還有約50名孩童、2名孕婦，及多位有需要就醫、就學、工作生活的人，盼望盡快返台。

陸委會昨日回應表示，有滯武漢台人的岳母輕生，但報導未提及當事人名稱，無法進行查證是否有向政府請求協助，從報導當中資訊研判，當事人應為長期在武漢居住及工作之台商，並非短期赴陸探親而無法返台，事件緣由還有釐清之必要。

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