基隆市長林右昌主持開工儀式，鎖上螺絲祈求工程順利。（許家寧翻攝）

主普壇耐震補強預計中元祭之前完成，不會影響祭典舉行。（許家寧翻攝）

基隆中正公園山頭的主普壇，為每年雞籠中元祭普度場所，市府今啟動補強修復工程，市長林右昌指出，如果疫情持續，今年祭典會縮小規模以民俗科儀為主，考慮取消市區大型花車遊行遶境，至於重頭戲「放水燈頭」仍維持傳統，為市民、台灣祈福。

基隆主普壇1976年遷移並落成啟用後，因建物年代久遠，屋瓦牆壁上的釉彩與油漆，斑駁剝落，甚至瓦片、水泥塊掉落，也時有所見，獲得文化部補助進行耐震補強及修復，9日開工儀式，市長林右昌、國策顧問童永等人共同鎖上螺絲，祈求工程順利。

林右昌表示，主普壇是傳承百年的雞籠中元祭重要場域，也是基隆的地標，距離上一次大規模整修已20年，市府這次斥資2200萬元進行壇體主結構補強、階梯燈具及裝飾屋瓦彩繪修復，要求相關單位把握期程在中元祭前完工，不會影響祭典舉辦。

林指出，中元祭仍維持傳統舉辦，初步和輪值主普聯姓會白姓、童姓宗親會研議，如果疫情持續的話，今年規模縮小以傳統民俗科儀，依中央防疫指揮中心指引，花車遶境不一定舉辦，施放水燈頭儀式則會把祭拜間距拉開、降低人數，避免群聚疑慮。

文化局表示，主普壇外觀採取中式傳統建築，歷年鷄籠中元祭，各姓宗親會在塔體張燈結綵，打造華麗燈飾，相互較勁，展現輪值字姓在地豐沛力量，形塑無形競賽過程，也是攝影愛好者必拍景點，未來經過整修後，繼續發揚中元祭普世價值。

(中時 )