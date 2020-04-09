雲林科技大學《曼波點舞》用光影詮釋高雄四季花語祝福。（棧貳庫提供／柯宗緯高雄傳真）

職人談棧貳庫特展，訪談在地職人。（棧貳庫提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄網美景點「棧貳庫」開幕2周年，特別與高市觀光局合作，將高雄燈會中的創意燈飾「曼波點舞」及「拾光鹽埕」典藏於棧貳庫，以紙雕藝術家成若涵及國立雲林科技大學視覺傳達設計系的燈飾作品，打造光影創作的海景美術館，並推出「職人談棧貳庫」及「山津塢大漁旗」特展，波光燦燦的夕陽港景與港濱燈飾藝術，以光影敘事點亮高雄港濱。

紙雕藝術家成若涵《拾光鹽埕》燈飾，用紙雕及燈光詮釋鹽埕的角落溫度，訴說鹽埕的美與故事，重返舊時光的鹽埕敘事。由國立雲林科技大學視覺傳達設計系團隊創作《曼波點舞》，藉由十二種花卉圖案投影半球體，承載著十二種花語祝福的點點起舞，隨著高雄港濱波光粼粼，與純白旋轉木馬。

棧貳庫規劃「職人談棧貳庫特展」，訪談高雄在地職人記憶中的棧貳庫印象，發掘棧貳庫的港濱動人故事，讓大家看見高雄港歷史蛻變。還特別邀請似顏繪畫家Amin與棧貳庫共同創作、製作旋轉木馬羊毛氈DIY彩虹獨角獸、創意鋁線DIY奇幻木馬。四月二十六日前於棧貳庫消費滿額，還可獲贈高雄十大伴手禮猴子設計「夢幻木馬磁鐵組」等文創商品。

國立中山大學為發揚在地漁旗技藝，共同策劃「山津塢｜漁師的祝旗：大漁旗棧貳庫特展」，重現消逝半世紀的傳統漁旗，體驗70年代漁旗絹印，重現高雄在地漁旗文化。

棧貳庫戶外就是碼頭港灣美景，成排的落地窗也拉近了倉庫與海景間的距離，戶外展示廢棄船舶用具製成大型裝置藝術，棧貳庫純白旋轉木馬再造網美拍照話題，擁抱港灣碧海藍天，古典宮廷風格華麗浪漫，以機械裝置藝術的手法，詮釋「夢想港濱」的概念，成為海陸間最奇幻的交界點。

(中時 )