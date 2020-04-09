嘉義縣朴子市祥和國小營造「自造教室」，讓學生自製口罩、口罩套，帶防疫時刻派上用場。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市祥和國小營造「自造教室」，讓學生自製口罩、口罩套，帶防疫時刻派上用場。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市祥和國小營造「自造教室」，計畫把科技結合機械、木造等技術，教導學生生活應用的小技能，碰上新冠肺炎疫情嚴峻，校方嘗試指導學生自製口罩、口罩套，平日沒機會拿針線的學童，初次操作縫紉機卻顯得有模有樣，更成功做出獨一無二的口罩、口罩套，在防疫為重之際，派上大用場。

祥和國小校長謝彩琴說，為讓學童跨科目、跨領域學習，校方在2年前成立「自造教室」，不但募款採購設備，老師們也積極研習進修，尤其令人感動的是，指導老師都是利用休假日自我學習，再回來指導學生，1年多來，已帶著學生利用雷射切割機、線鋸機、磨砂機、鑽孔機等機械，做出文昌筆、鑰匙圈、筆蓋、名牌等手工藝品，不輸市面商品質感，讓人看到孩子無窮潛能和創意。

謝彩琴說，疫情造成口罩一罩難求，3月師資團隊決定指導孩子操作縫紉機，「自己的口罩自己做」，既學習防疫觀念，也教育孩子珍惜資源，為兼顧到正常課程，師牛們利用午休和課餘時間實作，獲得孩子熱烈迴響，不但做出精采作品，還養出興趣，不斷詢問可以再多做些什麼。

小六王子齊說，以為操作縫紉機很困難，在老師指導後覺得容易、也很好玩。

蘇沛鈴、張恬瑜兩人也說，雖然只學2堂課，還是學會做口罩套，現在除了自己用，也想再做給家人用。

謝彩琴說，祥和家族不但構築自造教室的願景，也針對年級規畫主題，期望讓每位祥和的孩子都能在自造教室豐富快樂的動手學習。

嘉義縣朴子市祥和國小營造「自造教室」，讓師生自製口罩、口罩套，帶防疫時刻派上用場。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )