◎譚德塞嗆台歧視 陳時中一句話回嗆

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞嗆台灣種族歧視、人身攻擊，總統蔡英文邀請他到台灣參訪。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，總統出面邀請他，我們當然歡迎，讓他看看國家的防疫、人民的素養。WHO策略對不對，時間會證明，聽WHO話的國家很多都淪陷了，與其罵台灣，不如多花一點時間向台灣學習。

◎譚德塞怒罵台灣 蔡英文全英文反擊

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指控遭台灣網友攻擊，政府卻沒劃清界線轉而一起攻擊。此番言論引起公憤，總統蔡英文也回應譴責，並將內容翻譯成英文，希望能透過網路向世界說明台灣的立場。

◎北市英國男檢疫失聯 傳陳屍農園

台北市信義區一名英國籍男子，上個月底從越南入境台來，應該要居家檢疫的他卻失聯，據三立新聞報導，警方正在搜尋的同時，昨接獲民眾報案，一名男子陳屍在一處農地樹下明顯死亡，就是該名失聯英國男。目前全案已報請檢察官相驗。

◎蝦米！饗食天堂Buffet 可外帶外送

疫情蔓延大家都減少外出聚餐，但日常生活還是需要美食調劑，饗賓餐旅集團旗下四大品牌饗食天堂、果然匯、開飯及饗泰多聯手力推外帶外送美食超優惠方案。其中吃到飽buffet品牌饗食天堂特推「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2910元組合價2499元，經濟又實惠，於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元再領優惠碼，三重好康荷包現省700元。

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(中時電子報)