雲林縣虎尾鎮頂溪里的排水系統久未整治，雜草叢生斷面不足，每逢豪大雨即造成排水溢堤淹沒農田、路面，立委林文瑞9日邀第5河川局、雲林縣政府等相關人員會勘，將向中央爭取2000餘萬元經費進行整治，完工後可解決居民長久以來的淹水夢魘。

颱風季節將屆，虎尾鎮頂溪里排水工程進度再度引發關切，立委林文瑞9日邀集水利署第5河川局、雲林縣政府、虎尾鎮公所人員到場會勘，請大家集思廣益並盡快提出改善計畫，協助鄰近區域民眾擺脫水患之苦。

林文瑞表示，虎尾鎮頂溪里中溪國小對面排水路尚未治理、雜草雜木叢生，加上水道斷面不足，每逢大雨就造成排水溢堤淹沒農田、道路，之前已經多次接獲民眾陳情，縣府雖於去年提出改善計畫，但中央尚未核定。

目前縣府已完成修正計畫，施作長度從200公尺延長到300公尺，總經費約2150萬元。林文瑞希望縣府盡快將計畫提報中央，他也會全力配合向水利署爭取經費，保障民眾住的安全、免除淹水災害。

林文瑞指出，近年來由於氣候異常，受災範圍與程度都較過去更為嚴重，每逢降雨集中、暴雨山洪迅速流入，又部分渠道斷面束縮，導致漫淹路面，為提早發揮防洪功能，特別要求相關單位一定要緊盯排水計畫進度。

林文瑞也提醒水利單位，風災季節將至，應未雨綢繆先行施作臨時防汛措施，同步加強夜間警示，以維護過往人車安全。

(中時 )