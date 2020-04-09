疫情衝擊社福資源，企業捐贈民生物資拋磚引玉。（張朝欣攝）

新冠肺炎疫情衝擊百業，也讓社福團體陷入困境，雲林家扶最近面臨資源嚴重短缺問題，臺旺食品得知後伸出援手，9日捐贈200箱共4800包的「老四川乾拌麵」，適時緩解家扶關懷戶的物資缺乏問題，讓愛心食物不至於斷炊。

臺旺食品公司總經理陳麒升同時也是雲林家扶委員，有感最近各行各業因疫情而大受衝擊，弱勢家庭的生計勢必受到更大的影響，因此特別捐贈200箱「老四川乾拌麵」，解決生活最迫切的「食的問題」。

陳麒升表示，疫情持續延燒，對於沒有良好經濟能力的弱勢家庭而言更是雪上加霜，因此捐贈公司生產的「老四川乾拌麵」，希望盡一己之力來拋磚引玉，喚起社會更多善心人士的響應，一起來關懷家扶的服務家庭。

雲林家扶督導歐厚成指出，這次疫情讓扶幼服務的捐款或物資都大幅減少，以往儲藏室內的各種民生物資都保持在安全備用範圍內，疫情暴發至今，物資已快要用盡，弱勢家庭面臨無物資可領的困境，急需更多善心人士伸出援手。

雲林家扶服務家庭69歲的楊美珠阿嬤手拿乾拌麵，感謝地說社工老師以前常會送米、油、餅乾等物資到家裡，但最近已中斷2個月了，加上兒子的工作也因疫情而停擺，幾乎快沒東西可吃，有了這些乾拌麵，孫子們一定會很高興。

58歲阿梅阿嬤獨自扶養1個未滿2歲的孫子，她去年因腳受傷無業至今，僅靠著社福資源勉強維持生計，她說這段時間家扶物資缺乏，只能更加省吃儉用，很擔心孫子營養不夠，有了乾拌麵，讓她可以省下一些吃飯錢，去買孫子的奶粉與營養品。

(中時 )