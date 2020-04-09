世衛祕書長譚德塞指遭台灣攻擊，行政院副院長陳其邁在臉書發文，說抹黑台灣，不會掩蓋譚德塞秘書長的失職，對台灣的不實指控，也要誠懇地道歉。

陳其邁說，針對世界衛生組織秘書長譚德塞於記者會上指控台灣政府對他進行人身與種族攻擊，這不但完全與事實不符，也有失世衛秘書長身份的高度。

蔡英文總統在4月1日啟動國際援助計劃，提供一千萬片口罩、奎寧等藥物、大數據分析的電子檢疫系統等科技，給有需要的國家，一起攜手對抗疫情，都是分享台灣經驗、貢獻一己於世界的心意。

陳其邁說，他本身是醫師、公衛出身，相信相同背景的譚德塞秘書長也一定還記得「醫師誓詞」：「我將不容許有任何年齡、殘疾、信念、族群、性別、國籍、政治立場、種族、性傾向、社會地位或其它因素的考量介入我的職責和病人之間。」

他表示，作為醫師，十分憂心目前全世界包括譚德塞秘書長的祖國衣索匹亞在內，都深受武漢肺炎所苦，全球的醫護人員也冒著生命安危，全力救助，無有他顧。

陳其邁表示，正當台灣人民為世界祈禱之際，譚德塞秘書長以政治語言對台灣做不實指控，更粉飾中國隱瞞疫情、呼籲各國不要發布旅遊禁令，以及延遲世衛宣布疫情構成全球大流行（Pandemic）等，導致疫情蔓延，還以政治的理由拒絕台灣加入世衛，已違背醫師誓詞的精神。他必須告訴譚德塞：「抹黑台灣，不會掩蓋你的失職。」

陳其邁也說，面對疫情，沒有一個國家能置身事外，台灣防疫及醫療的努力也不應被排除。他要再一次提醒譚德塞，應該讓台灣參與全球抗疫；對台灣的不實指控，也要誠懇地道歉。

(中時 )