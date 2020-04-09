氣動元件大廠亞德客-KY擺脫2月延後開工而導致出貨下降陰霾，今(9)日公布3月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創單月營收新高，第一季合併營收以人民幣或新台幣計價微幅衰退。亞德客今年營運目標，比產業年增幅再成長10％以上。

亞德客農曆年後接獲中國中央政府要求配合口罩及防護衣等醫療器材設備廠提前備貨，大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠復工後，因應短急單需求強勁，生產線員工全面加班趕工，3月合併營收攀升至人民幣4.04億元；比2月成長幅度達226％，較去年同期增加25.19％；以新台幣計價17.36億餘元，月增幅達226％，年增17.52％。

亞德客第一季合併營收人民幣7.33億元，較去年同期減少1.0％，以新台幣計價31.57億餘元，較去年同期減少6.54％，表現優於本土法人預估第一季合併營收新台幣30.41億元，年減9.99％。

第二季是氣動元件傳統銷售旺季，中美貿易戰及新冠肺炎疫情的衝擊，會提升企業對自動化設備需求，法人保守預估，亞德客第二季合併營收上看46.64億元，季增幅達53.37％，年成長5.92％，部分法人甚至預估大陸推動5G，帶動5G設備商對自動化設備需求，進而提高氣動元件拉貨意願，亞德客第二季合併營收有機會比去年同期成長一成以上。

(工商 )