油桐花朵朵飄落。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮林管處南華工作站裡有3、400公尺林道，種滿200多棵桐花樹，每到4月中旬就會開滿桐花，十分漂亮。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮吉安鄉干城村的南華林業園區裡有3、400公尺林道，種滿200多棵桐花樹，每到3、4月就會開滿桐花，十分漂亮。不過為了因應新冠肺炎疫情，除週間上班日外，特別開放4月11、12日及18、19日供民眾賞花，分散人潮，也提醒入園時登記並保持戶外1公尺的社交距離、配戴口罩。

南華林業園區隸屬於林務局花蓮林區管理處南華工作站，占地約11公頃，地勢平坦、茂密成林，規劃林蔭大道、賞鳥步道、樟樹林步道等11條特色各具的步道，因長度皆不長，適合優閒漫步。

園區內種植238株桐花樹，每年3、4月桐花盛開，上百株油桐樹齊披上白色外衣的景象，美不勝收；隨風飄散滿地的桐花，宛若白雪舖地，媲美偶像劇裡的浪漫場景。4月中旬即將進入桐花最大花期。

南華林業園區前身為貯木場，隨著長達76年伐木作業結束，園區製材角色逐漸褪去，於2004年歷經整體規劃及全區綠美化，至今已茂密成林，同時保有早期製材使用的剖木機、天車等機械，以及生態池、戶外教室、林間步道等，適合吸收芬多精、增強免疫力。

(中時 )