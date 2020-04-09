生命鬥士獨臂青年詹翔欽9日在正修科大以「逆風飛翔」為題，自我解嘲比別人少一隻手臂，更要加倍克服先天缺陷，才能開創屬於自己的一片天，儘管面臨新冠肺炎疫情，仍開發出檸檬薑茶，勉勵學子要趁年輕勇敢追夢，築夢踏實。

面對新冠肺炎嚴峻的疫情，並沒有打倒詹翔欽，他說，儘管今年春酒邀約演講全被取消，為因應疫情，特開發出「檸檬薑茶」抗疫，市面上的反應非常好，所謂事在人為，再怎麼艱困的環境還是有賺錢的機會。

因先天的缺陷，詹翔欽從小就活在讓人嘲笑、害怕、好奇的環境中，有小朋友問他怎麼少一隻手？他會輕鬆的說，在媽媽肚子裡時，被鱷魚吃了。

詹翔欽踏入職場苦心研發檸檬紅茶發現，鍚蘭紅茶、無籽檸檬、加上甜菊葉堪稱「夢幻三原素」，一喝進口先是天然酸味，之後馬上回乾，他知道一定能被消費者接受，接下來就是行銷管道，便想到透過網路行銷，果然廣受好評，勉勵學子一定要趁年輕勇敢追夢。

詹翔欽談到他的座右銘表示，「一個人的價值不在於他擁有多少，而是他付出多少」，要對自己有信心、強化本身的實力，就會產生價值感，再放大自己的價值就能幫助更多人，進而成為別人生命中的貴人。

(中時 )