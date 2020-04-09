台北双喜電影發行公司女會計陳玉玲涉嫌侵占1.1億元公款，去年12月遭依業務侵占罪起訴。台北地院今開庭，公司負責人陳永雄親自到庭，他的律師林孜俞當庭痛批陳女拖延訴訟，讓他們很難接受，若仍不積極面對，建議法官考量犯後態度予以從重量刑。

陳永雄是香港知名製片，2015年12月在台創建双喜公司，發行過的電影包括《從前，有個好萊塢》、《比利林恩的中場戰事》、《湄公河行動》、《血觀音》及《無雙》等。

檢方起訴指出，陳永雄平時人在香港，因此將公司財務委由陳女處理，陳女每個月卻挪用上百萬元公款，大部分拿去還債，再做假帳掩飾犯行。陳永雄去年1月發現公司帳目落差多達1.1億，致電詢問陳女，陳女自知犯行曝光，趕在陳永雄提告前自首，台北地檢署去年12月依業務侵占罪起訴陳女。

北院今開庭，陳女的辯護律師表示，陳女有將部分金額回補，與檢方起訴金額有差異，目前仍在核對中。

林孜俞當庭表達不滿，指帳目筆數才10幾筆，全案起訴至今已過數月，陳女卻只對了其中3個月，進度嚴重落後，質疑在拖延訴訟，讓他們無法接受；法官當庭裁示，要求陳女以每14天完成1個月對帳，按期提供給法院整理雙方爭點。

陳永雄庭後受訪表示，陳女既然認罪，不需要拖延訴訟浪費資法資源，他相信台灣司法能夠維護正義，由於本案金額龐大，不排除有其他人參與，也希望檢察官能進一步調查金流，釐清是否有共犯。

(中時 )