據美國《星條旗報》8日報導，駐紮在德國斯圖加特的一百多名美國軍人新型冠狀病毒檢測呈陽性。但這一疫情重災區的軍方官員表示，有跡象顯示感染的速度正在放緩。

環球網報導，斯圖加特美軍部隊指揮官康得雷上校在一次線上會議說，迄今為止已經發現103人的病毒檢測呈陽性。但是，這些人中大約有一半已經痊癒，而且進行自我隔離或隔離的人數也減少了。

康得雷說:「這種消息表明了一種威脅……不能掉以輕心。」他並敦促大家在保持社交距離和保持良好衛生習慣。

3月14日，在斯圖加特確診了第一例新型冠狀病毒感染後，美國軍隊感染的病例迅速增加。斯圖加特是德國的主要都會區，其美國駐軍人員感染新型冠狀病毒的病例比日、韓國所有美軍基地的總和還多。

目前還不清楚美國駐紮歐洲軍隊中感染的人數。3月30日，美國國防部發布了一項指導方針，要求世界各地的軍事設施必須停止公佈其人員中冠狀病毒病例數字。從那以後，歐洲司令部以作戰安全問題為由，制定了不再發布詳細信息的政策。根據媒體的統計，在政策改變之前，駐德美軍就有大約130個病例。

(中時 )