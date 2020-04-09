台中市政府消防局提供「居家消防安全診斷表」，包括，線路檢查、熱水器合格檢驗、液化石油氣容器合格標識等，並自製QR–code連結消防局「火災案例宣導專區」，協助民眾確認家中是否有潛在致災因子，了解火災特性及趨勢，以預防火災發生，守護居家消防安全。

台中市消防局根據統計，從2017年至2019年全市火災案件，經由分析火災發生數、分類、原因等相關數據，歸納致災因素，發現常見火災發生案例，包括，爐火烹調、電氣因素、菸蒂、敬神祭祀、瓦斯漏氣、打火機因素等，導致居家火警發生。

為讓更多民眾瞭解居家安全重要性，消防局進一步探究火災特性及趨勢，並將分析資料張貼於台中市消防局「火災案例宣導專區」，提供婦女防火宣導隊姐妹宣導，民眾可上網查詢常見案例及相關統計分析數據，了解火災因子，增加防火知能。

消防局在「居家消防安全診斷表」上，增設QR–code連結「火災案例宣導專區」，提供民眾至各消防分隊索取資訊，瞭解常見火災案例，婦女防火宣導隊姐妹也到各社區強力宣導，協助民眾檢視居家防火安全是否合格，守護民眾居家安全。

(中時 )