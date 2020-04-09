針對勞動部8日公布無薪假統計數據指出，高雄市短短1周內就增加383人，比其他縣市都多。對此，高市勞工局9日澄清，該數據與高市提報至勞動部統計的有極大落差，據了解是勞動部統計數據累加誤植，希望勞動部儘速釐清更正。

高市勞工局指出，數據已於新聞媒體廣泛報導，導致市民認知與事實不符，高雄市政府勞工局表達不能理解為何會發生誤植情事，希望勞動部應盡速釐清作出更正，並應於勞動部官網以即時訊息公告周知，以正視聽。

據高市統計，至109年4月1日止實施減班休息事業單位計39家、受影響勞工724人，另至4月8日止實施減班休息事業單位計39家、受影響勞工721人，一週內實施減班休息事業單位並未增加（期間有1家旅行社、2家飯店撤回通報，另新增3家事業單位通報）、受影響減少勞工3人；並非如媒體所載高雄市一週內新增18家、383人，實際並無新增，反而是減少3人。

另外，勞動部公布資料列出高市目前實施計41家、904人，實際數據應為39家、721人，兩者相差2家、183人。整體數據縣市互比高雄為6都中第3，勞工局強調，受疫情影響景氣不佳全國皆然，因此於今年2月初即已預知受疫情影響實施無薪假之數據將較以為大幅劇增，並向勞動部反映需給予勞工實質薪資補貼，此理念亦獲勞動部認同改採「安心就業計畫」協助勞工。

勞工局認為，針對新冠肺炎疫情提出多項防疫措施，不應讓錯誤訊息抹殺市府用心，勞工局呼籲勞動部應於最快時間提出更正，並對外作出正式說明，於勞動部官網以即時訊息公告周知，讓事實得到彰顯。

(中時 )