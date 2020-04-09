2019 年 10 月份美國跨國獨立投資銀行與金融服務公司 Piper Jaffray 統計美國青少年最喜愛收看影片的平台，由 YouTube 首度拔下頭籌後，只花半年時間 Netflix 就再度搶回第一名的寶座，持續兩者激烈的競爭。

根據 Piper Jaffray 最新的研究報告，他們在調查橫跨美國 41 洲、共 5200 名青少年後(受試者平均年齡 16.2 歲)，發現當前美國青少年最喜愛收看影片的媒介，由 Netflix 摘下第一名，比例占 33%；不過相比 2019 年秋季35%的數據，占比仍舊下滑 2%。而 YouTube 緊接著以 31% 比例搶下第二位，與第一名 Netflix 之間差距並不大，隨時有機會逆轉，但是對比 2019 年秋季的成績 37% 來說，下滑幅度就更大。同份報告中，有線電視成為美國青少年收看影片的第三大管道，占 11%，僅是 2017 年數據的一半。就此不難看出 OTT 串流影音平台興起對於有線電視產業的衝擊。

值得一看的是，在 Piper Jaffray 2019 年秋季的報告公布後，當時就已經預期即將加入 OTT 戰場的新兵 Disney+ 以及 Apple TV+ 都不能等閒視之。在最新公布的報告中，統計顯示青少年有 7% 選看 Disney+(第五名)、而 Apple TV+ 則是有 2%(第八名)，全都榜上有名。

這兩大平台對於 Netflix、YouTube 可能帶來極大挑戰的原因是，Disney+ 擁有來自迪士尼的龐大 IP 支援，除了迪士尼原創動畫、還有《星際大戰》(Star Wars)、漫威(Marvel)相關的內容，全都極具吸引力，更遑論還有其他衍生的周邊影集等內容，對於一家大小都很具吸引力；根據迪士尼最新公布的數據，在 2019 年 11 月 12 日才正式推出的 Disney+ 已經擁有 5 千萬訂閱用戶。相對於 Disney+ 在平台內容上的強勢，Apple TV+ 則是專注發表原創內容，更有巨量的用戶設備為基礎，潛力十足。蘋果方面先前宣布在 2019 年 9 月 10 日(iPhone 11系列上市後)購買指定蘋果新設備(可收看 Apple TV+ 的都算在內，僅未包含Apple Watch)，都可在購買後三個月內兌換一年免費看 Apple TV+ 的資格。蘋果目前為止都尚未公布 Apple TV+ 的使用者人數。

(中時電子報)