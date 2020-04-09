證交所9日公布上市公司108年度財務報告之每股淨值資料，符合應暫停及恢復融資融券交易之名單，其中，每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有吉祥全（2491）、嘉威（3557）、新天地（8940）。證交所表示，以上調整作業自明（10）日起實施。

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司公告並申報之108年度財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有6種：聚亨（2022）、云辰（2390）、同開（3018）、建碁（3046）、工信（5521）、偉聯（9912）。

2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有3種：吉祥全、嘉威、新天地。

3.每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰繼續暫停有大飲（1213）。

(工商 )