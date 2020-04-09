儘管新冠肺炎疫情導致高階智慧型手機需求疲弱，但智慧型手機鏡頭規格升級趨勢未變，大立光(3008)執行長林恩平表示，下半年手機規格上一季就訂好了，未受疫情影響改變，自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品下半年可以看到，9P產品已設計完成，就看客戶何時導入。

大立光今天下午舉行法說會，受到新冠肺炎疫情影響，大立光不僅4月拉貨動能比3月下滑，5月亦比4月差，且第2季新產品亦較去年同期少，讓法人擔心，大立光客戶下半年新機鏡頭規格升級是否有受到影響？所幸林恩平說，由於鏡頭規格上一季就訂單，目前看起來還好，未受到疫情影響，讓法人鬆了一口氣。

為改善智慧型手機像彎曲問題，智慧型手機廠商開始在超廣角鏡頭導入可加強照相品質的自由曲面技術鏡片(Freeform lens)，林恩平證實，今年下半年就可以看到Freeform lens的產品。

林恩平表示，由於感測器是長方形，鏡片是圓形，因此週邊會產生像彎曲，為解決邊角扭曲問題，加上一片Freeform lens，由於自由曲面技術軸數增多，精度較難控制，對製造是挑戰，不過如果客戶的MPF規格不高，製造就沒有那麼挑戰；目前Freeform lens主要是用在超廣角鏡頭，未來主鏡頭也可能會加，至於自由曲面鏡頭用多少片數，還是要看客戶設計，如果客戶想增加MPF，就要增加片數，預計下半年就可以看到Freeform lens的產品。

除Freeform lens可望在下半年見到，大立光8P產品於去年底開始量產出貨，9P亦已完成設計，由於8P使用在高階產品較多，原本預估今年會有更多客戶導入，不過林恩平表示，8P還是要看客戶狀況，9P也要看客戶何時導入；顯示在新冠肺炎疫情變數下，大立光即使產品及技術已經就緒，能否放量出貨，還是要看客戶需求而定。

(時報資訊)