半導體檢測廠-閎康(3587)3月合併營收為2.36億元，月增10.47%、年成長15.82%，大陸政府為刺激經濟，大陸政府在3月初即指示加快5G網路、數據中心等新型基礎設施建設進度，後續亦將刺激5G相關晶片、終端裝置之興起，可望帶動閎康RA、FA業績成長。

閎康3月合併營收較2月成長，主因大陸市場重回成長，累計第1季合併營收為6.77億元，年成長22.31%。

閎康專注本業，將資源投入在檢測能量的提升，近年更往表面分析(SA)及生物醫學檢測(CA)發展。由於閎康持續深耕中國市場，目前已成為中國電子產品、半導體檢測首屈一指的檢測實驗室；目前在材料分析(MA)已取得相當成績，為滿足客戶需求，提供客戶一條龍服務，近年在可靠度分析(RA)及故障分析(FA)積極佈局，預期將可藉由提供RA、FA之服務往上游爭取更多MA之商機，由於2020年競爭對手退出中國市場及中國客戶開案量大增，閎康RA、FA之業績將較2019年顯著成長。

閎康表示，今年以來，新冠肺炎爆發對中國經濟產生一定衝擊，中國政府為刺激經濟，於近期陸續推出財政政策，其中包含5G基礎建設、數據中心、AI等，為中國近年積極衝刺之領域，其中晶片檢測亦為該領域晶片研發過程中之必經過程，而中國政府在3月初即指示加快5G網路、數據中心等新型基礎設施建設進度，後續亦將刺激5G相關晶片、終端裝置之興起，可望帶動閎康RA、FA業績成長。

儘管近期因新冠肺炎影響，檢測產業亦受影響，但影響來自物流，送件略有遞延，然觀察開案量及送件數量，客戶對新產品開發仍持續積極，且因檢測實驗室的業務主要在於新製程、新機型開發階段，新冠肺炎雖影響終端銷售，但客戶為維持其競爭力，對於新晶片、新產品的開發仍不敢鬆懈，此外，隨著電子產品之設計愈加複雜，從晶片組裝成系統，出現非預期的故障機率大增，且客戶已逐漸認知到預防重於治療，RA檢測若能更加完整，將勝於產品發表後之退換貨及對商譽的減損，使得RA測試步驟持續增加與整體測試時間拉長，此趨勢對檢測實驗室有利。

(時報資訊)