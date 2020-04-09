日本女星杏繼老公東出昌大偷吃女星唐田英里佳後，又有家務事鬧上檯面，據日本雜誌《週刊新潮》報導，杏的媽媽由美子沈迷宗教，欠下鉅額債務，無力償還的她將腦筋動到女兒頭上，向杏追討12億日幣（約台幣3.3億元），母女倆對簿公堂已經3年，杏的經紀公司也坦承此事，表示：「的確有聽說這場官司。」

杏出身明星家庭，爸爸渡邊謙是國際知名演員，哥哥渡邊大也在演藝圈闖盪，她看似家境優渥，其實命運坎坷。杏的父親渡邊謙外遇不斷，媽媽在離婚之後沈迷新興宗教，每年都要進貢大筆金錢，還因此欠下債務，她15歲入行當模特兒，就是為了幫母親還債。

原本擔任模特兒的杏，在2008年從模特兒公司跳槽大型事務所TOP COAT，為了節稅，她於隔年開設個人公司並找來媽媽擔任社長，2013年她演出晨間劇《多謝款待》走紅，收入超過1億8000萬日幣（約台幣5000萬元），由美子托女兒的福，年收入最高可達2000萬日幣（約台幣560萬元）。

不過2014年，杏懷疑媽媽遭到宗教團體洗腦，於是離開個人公司，與TOP COAT直接簽約，欠下4億日幣（約台幣1.1億元）債務的由美子向法院申請調停未果，於是在2017年提出告訴。由美子聲稱杏仍是旗下藝人，主張20年間公司可從她身上獲利12億日幣，如今先行向她求償3000萬日幣（約台幣840萬元）。

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(中時電子報)