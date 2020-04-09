柯佳嬿和修杰楷私下認識近十年，兩家人感情好，但他們卻從未合作過演藝作品，近期首次主演中天、中視電視電影《愛的詐欺犯》，劇中兩人有親密吻戲，剛看到劇本時，柯佳嬿直呼很怪；她在新戲中尺度大開，穿著清涼跨坐在莊凱勛身上大玩SM，今在上檔記者會第一次看見片花時，忍不住表示「很衝擊」，更笑說如果是和修杰楷可能會拒演。

柯佳嬿表示，和莊凱勛拍攝該床戲時，兩人並未覺得尷尬，但坦言「拍的時候沒有第一次看的這麼衝擊，尺度比想像中大。」是自己演藝生涯中，播出的最大尺度，她也透露曾在別齣戲裡有更大尺度的床戲，但最終被剪掉未播出。

柯佳嬿劇中有大尺度演出。（圖／林勝發攝）

該劇是一部原創的黑色輕喜劇，以貼近生活的都會時事為主軸，修杰楷在劇中為籌措患有腦腫瘤需要開刀的兒子白潤音加入詐騙集團，而柯佳嬿則經歷老公外遇投入詐騙行列，兩人在交友平台上相遇。去年底劇組開拍半個月，修杰楷今滿是懷念地說：「有戲拍真好。」原來是受疫情影響，過年後就沒在拍過戲。

閒在家的時間，修杰楷和老婆賈靜雯愜意玩桌遊，享受和女兒的相處時光。對比私下有兩個可愛女兒，劇中修杰楷則獨自養育兒子白潤音，被問及想不想再生個兒子？他表示，有兩個女兒很夠了。

修杰楷戲裡演出單親爸爸。（圖／林勝發攝）

而10歲台日混血童星白潤音小小年紀卻已經演出過《上岸的魚》、《龍先生》等多部電影，被問到跟「修爸爸」對戲感覺如何？他一本正經的說：「他們很好配合。」逗笑現場記者。還在唸小學的他不覺得邊拍戲邊上課會累，甚至從6歲開始就學習武術，在學校還是班上的副班長，相當優秀，原以為他會像個小大人一般，但他談及有單戀的女同學時，模樣天真可愛。《愛的詐欺犯》將在4月17日晚間10點中視首播，中天娛樂台則於4月18日晚間12點播出。

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十歲台日混血童星白潤音從小就練習武術。（圖／林勝發攝）

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柯佳嬿和修杰楷認識近十年首次合作。（圖／林勝發攝）

(中時電子報)