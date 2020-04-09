中央流行疫情指揮中心8日公布一本土確診個案（案379），其實是台北知名酒店公關，這名女公關任職的酒店其實來頭不小，背後經營的大股東是知名酒店大亨，在台北市擁有3家高級酒店，主要服務的都是中高階的商務客，甚至是政商名流，據悉，這位酒店大亨大有來頭，過去曾是竹聯幫前「天堂」堂主，但受到這波疫情衝擊，業績也有明顯下滑。

確診女公關的酒店來頭不小，背後經營的大股東據聞是酒店大亨。（圖／報系資料照）

台北市知名酒店女公關確診，引起酒店業者和經紀公司震撼！確診的為中山區酒店，是台北市排名前3大的禮服酒店，而這家酒店的幕後老闆，曾是主竹聯幫創堂堂主。據傳10年前，這位酒店大亨的身價就已超過5億。這些年他以「加盟」方式，讓信任的大哥接手經營，他收取加盟金，雖說景氣不佳，很多酒店歇業，但他的「酒店王國」，反而經營的更加有聲有色。

業者透露，這家中山區的酒店，是高檔的商務型禮服酒店，每天上班的小姐都超過百人，客人來消費坐定包廂後，就有10名小姐站一排讓客人挑選，這些小姐年齡為18歲到23歲。小姐檯費每小時2000元，會有啤酒招待，洋酒則另計，客人數多時則會招待洋酒；至於少爺小費，固定只收一次1000元，由於女店內公關們年輕貌美，所以這家禮服店，雖然身處台北酒店一級戰區，業績仍是長紅。這名酒店大亨在台北市擁有3間高級酒店，另外2間就在大安區，由於緊鄰捷運站，地理位置相當便利，專門接待政商名流。

如今酒店業者宛如骨牌效應跟著自主歇業，疫情結束前衝擊的業績恐怕很可觀。（圖／報系資料照）

為了讓小姐專心在店內上班，酒店大亨還創立「保母制度」，讓旗下小姐的生活和經濟等都有專人服務，甚至可以幫忙打官司，所以他旗下連鎖酒店的小姐流動率，是北部業界最低，這也是這位大亨累績財富的重要因素。

最近有業者傳言，女公關確診的酒店，自1月起，因為感受到疫情會日益嚴重，為了守住生意，讓小姐、少爺有錢可賺，已經要求小姐、少爺等人從外面進入店內前，必須配合量體溫，酒店在打烊後也會消毒防疫，可是仍無法避免有店內員工確診的情況發生，如今生意沒辦法做，酒店業者宛如骨牌效應跟著自主歇業，疫情結束前衝擊的業績恐怕很可觀。

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(中時電子報)