新冠肺炎持續在全球肆虐，歐洲地區疫情相當嚴峻，英國累計確診人數已飆破6萬大關，造成至少7000人死亡，當地醫療體系瀕臨崩潰邊緣，防疫裝備早已不夠用，英國哈羅市（Harrow）有3名護士上月被迫套上垃圾袋工作，他們的照片在網路上被瘋狂轉傳，如今卻傳出他們都不幸染疫的消息。

綜合外媒報導，哈羅市諾斯威克公園醫院（Northwick Park Hospital）一名資深護理人員表示，照片中的3名護士在上週都已確診感染新冠肺炎，不僅如此，目前在病房工作的醫護們，幾乎有一半的人都遭到感染，而諾斯威克公園醫院的老闆也因未提供足夠的防疫裝備一事，飽受輿論指責。

此外，另一名護士坦言，「現在除了救治確診病患外，還得醫治自己的同事，因為他們紛紛被患者傳染了病毒，更糟糕的是，無法讓他們和家人好好道別。」而醫護們也擔心自身遭到感染而不敢回家，該名護士大力呼籲，「我們需要更多防護裝備，否則所有護士和醫生都會死。」

不久後，諾斯威克公園醫院發表聲明，發言人表示，「很不幸地，我們已經確認許多員工都感染了新冠肺炎，這雖然不幸但並非意外，因為這個情形和目前全球許多醫院的情況一樣。我們會為身體不適的員工提供支持，希望他們能早日康復。」

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(中時電子報)