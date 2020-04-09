朱立倫與幕僚、黨發言人江怡臻接受臉書視訊授課。（摘自江怡臻臉書）

朱立倫在臉書粉專發表上課心得，問大家習慣用FB或IG。（摘自朱立倫臉書）

朱立倫在臉書粉專發表上課心得，問大家想看他發什麼文。（摘自朱立倫臉書）

各政黨新媒體運用情形比較表。（田方倫及曾文培提供、黃福其攝）

藍營網路社群宣傳實力遠遠落後綠營，為急起直追，國民黨中央及前主席朱立倫辦公室、前總統馬英九辦公室約60位小編，今天一起接受臉書台灣分公司視訊授課，朱立倫、黨發言人江怡臻也全程參與兩小時課程。據指出，這是藍營小編首度集體接受臉書視訊授課，也被視為黨內「跨陣營」合作之舉。

講師也舉朱立倫、江啟臣臉書為例，認為是經營成果相當好的政治人物粉絲頁。講師指朱立倫雖然不是每天發文，但照片質感很不錯、設計用心，與粉絲互動度高；江啟臣則是每每都能帶動網路話題，例如防疫洗手舞、國民黨話題直播，非常吸睛。

國民黨在Facebook、Twitter等新媒體的運用遠遠落後其他政黨， YouTube追蹤者甚至僅民進黨的18％，且比時代力量、民眾黨更少。中常委田方倫、曾文培曾整理資料，指黨的新媒體宣傳「弱到爆」，為此在中常會提案，要求正在海選「數位行銷科技長」的黨主委江啟臣督促黨部加強運用原有Facebook、Twitter、YouTube，並在新興社群媒體增設Instagram、Telegram官方帳號，以增加政策宣傳管道。

今天中午的臉書視訊授課，則是朱立倫辦公室的江姓核心幕僚發想，認為繼先前參與「日知學塾」青年培訓課程，也應加強網路社群宣導，要讓小編更了解社群運作，且配合防疫，可採視訊授課。

在朱立倫大力贊同下，朱辦連繫臉書台灣分公司，臉書台灣分公司又找來馬英九辦公室一起參與，國民黨中央知道後，也主動要求加入，形成3方「分進合擊」，共約60位小編同時線上接受加強運用臉書、 Instagram的指導，了解運作政策及模式。

據悉，臉書台灣分公司安排3位專家上課，包括臉書演算法，如何處理發文亮度、內容以吸引關注度；IG的即時動態、影音要如何編輯，才能吸引不同世代注意；廣告要如何編輯，才能真正吸引受眾，尤其重點不是預算多少，而是內容的充實程度。

知情人士說，臉書將教學列為全球公共政策重要的一環，且都義務授課，綠營平時就會安排年輕人上課，但藍營不曾如此，以往都各自編輯，因此選舉時常被檢舉或檢舉別人不成功，這也代表藍營對臉書的規定或政策不了解，此次趁防疫期間且資源有限下，進行線上加強。

據悉，今天參與課程約60位小編，其中朱立倫全程參與，認真作筆記、帶筆電現場操作，國民黨發言人江怡臻也在朱辦一起上課。原本課程安排1個半小時，因反應熱烈，延長為2小時。

有趣的是，講師舉朱立倫、江啟臣的臉書粉絲頁為例，認為是藍營兩位經營成果好的範例，建議馬辦及國民黨可多參考，卻不知朱就是「學生」之一。而朱也直到課程結束前，才開麥克風向臉書台灣分公司及講師致謝。

朱立倫課後馬上在臉書動態發文，調查大家比較習慣用FB或IG？表示他今天與年輕人一起上課，學到好多，還幽默問大家喜歡他發什麼類型的文章？

對於今天「受訓」，江怡臻表示非常受用。她說，線上學習正夯，剛好防疫期間，講師來自台灣、香港、以及中國大陸，學到很多自己經營臉書的盲點，例如互動是最重要的，不是一味追求讚數。

另位參與課程的黨工說，兩小時課程很受用，以廣告為例，過去認為花大錢才能有好的成品，但目前黨財務拮据，花不起錢，講師就提醒成本多少不重要，照片的解析度及故事性、影片如何編輯，能真實打中大家關注的議題才是最重要的，讓他很受用。

(中時 )