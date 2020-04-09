北市酒店女公關傳出確診新冠肺炎，疫情指揮中心9日要求「酒店」、「舞廳」全面停止營業，但因營業執照認定問題，萬華區300多家阿公店、清茶館竟然沒事，鑑於每天至少有近千個小姐在此上班、坐檯，標準不一讓警方、業者都一頭霧水。

知情人士指出，包括酒店、舞廳執照，內容都包含「女陪侍服務」，但萬華的阿公店為了省錢和過往延革，通常只持用餐廳及視聽歌唱許可，一般來說，在此上班的小姐不會說自己坐檯，而是假裝店內員工，只送餐不陪酒，有的更乾脆說自己也是客人，是來找朋友。

阿公店業者德哥說，疫情中心9日下午說酒店、舞廳停業後，他們不明所以，不知道阿公店包不包括，後來北市府才定調，除了77家酒店、舞廳之外，其他娛樂場所可以照常營業，德哥私下表示，其實他們心裡也有數，真的要求停業他們也會配合。

對此警方基層表示，阿公店說穿了就是變相酒店，有近千個小姐在此討生活就是明證，如今的政策，變成「有牌的有事，沒牌的沒事」，實在有些不合理。

更有官警表示，像電動玩具店、麻將協會等，玩家之間緊緊依靠，而且是在密閉空間，問題也都很大，也絕對可能是防疫破口，感覺這次的指令有點頭痛醫頭，真的都該暫停營業比較好。

(中時 )