新冠肺炎疫情持續延燒，多數診所門外都會張貼告示，要求符合通報案例的患者，直接聯絡衛生局或上大醫院求診，甚至有熱門診所婉拒陪診者入內，要求在診所外騎樓、路邊等候。（謝瓊雲攝）

民眾近日上醫療院所看診，除須配戴口罩、量體溫，患者本人與陪病家屬都須出示健保卡過卡，查詢過去30天是否有境外旅遊史。（謝瓊雲攝）

醫護人員為求自我防護，無法戴護目鏡看診的眼科醫師，自製「防護罩」與患者近距離檢查眼球時以塑膠板隔開。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情醫療院所嚴格管控人員進出，醫護門診也都嚴密做好自我防護，照胃鏡檢查時也架設塑膠布簾做阻隔。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心近期宣布入境者除居家檢疫14天須再額外自主健康管理7天，有民眾忍到解除管制後自行就醫，卻因健保卡註記30天內境外旅遊史，遭診所婉拒看診、建議直接去大醫院，彰化縣衛生局表示會加強溝通。

根據衛生局統計，全縣目前有698人正在居家檢疫或居家隔離中，1月以來累計人數3313人，其中2615人解除管制追蹤結案，光3月份經衛生局評估同意協助一般就醫的就有近400人次；因健保卡內會直接註記30天內旅遊史，不少返台民眾因此遭小診所拒於門外。

受疫情影響，醫療院所管控人員進出十分嚴格謹慎，除戴口罩量體溫，陪診者亦需過卡清查旅遊史，部分熱門診所甚至要求陪診者待在診所外面等候，不能入內陪同候診。

醫護人員私下表示，不明感染源的本土案例持續增加中，逼近社區感染臨界點，若不小心誤觸地雷患者，恐將無法承擔遭隔離、停業面臨的損失與風險，只能當面私下柔性建議患者「另請高明」。

有民眾批評醫護人員怎能將患者拒於門外，應該要檢舉開罰；但也有民眾緩頰認為小診所醫療資源有限，返國民眾若有就醫需求上大醫院看病，檢查、治療可更全面周延，返國1個月內民眾應該多彼此體諒。

衛生局長葉彥伯表示，居家檢疫或隔離民眾，手邊都會有衛生局發給的智慧手機，有任何問題可直接聯繫衛生局反應，將會即時給予必要的協助，若入境21天內有就醫需求，診所的建議是正確的，但若已滿21天，則理應接受患者掛號給予專業的醫療協助，或許診所醫師對於防疫訊息的接收與認知有所落差，將會持續加強溝通。

(中時 )