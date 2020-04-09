基隆中、小學開放新生多元報到，市議員張秉鈞呼籲市民仍須做好防疫措施。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆中、小學開放新生多元報到，市議員張秉鈞呼籲市民仍須做好防疫措施。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，基隆市政府教育處日前宣布109學年度中小學的新生報到開放多元形式來受理，新生可以網路線上、請在學兄姊送件、郵寄掛號、送到警衛室或學校派員到畢業國小收件等方式來報到，基隆市議員張秉鈞也指出，之前新生報到都是採用現場報名，現因應新冠肺炎影響，正式將學童報名方式改為多元化，更可以確實避免群聚感染。

教育處也公布，109學年度基隆市國小新生為2667人、國中新生為2996人，目前已發公文通知各校規畫新生報到形式及報到日期，而總量管制國小部分，訂於即日起至109年4月18日前、其餘公立國小訂於5月3日前辦理完成；總量管制國中訂於5月27日前、其餘公立國中於5月30日前辦理完成，教育處強調，國小新生家長4月17日前、國中新生家長5月22日前未收到入學通知單，請儘速與戶籍地學區學校洽詢。

張秉鈞強調，家長若仍前往學校進行現場報到，請一定要做好防疫措施，請全程配戴口罩，讓前往辦理新生報到的市民都能更安心，他指出，全民都應該配合CDC的防疫措施，這樣才能確實杜絕疫情擴散的可能。

基隆中、小學開放新生多元報到，市議員張秉鈞呼籲市民仍須做好防疫措施。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )