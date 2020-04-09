不同於典型胃食道逆流患者照胃鏡多有賁門鬆弛狀況，敏感型胃食道逆流患者多數表現在喉嚨卡卡有異物感、胃脹，且伴隨有睡眠障礙、焦慮、恐慌或憂鬱等，員生醫院主任醫師吳文傑呼籲患者放輕鬆，勿過度關注疫情變化。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎在全球大流行，台灣雖控管得宜，但每天一至兩次的疫情發展直播，仍搞得許多人緊張兮兮，近日胃腸科醫師就發現，壓力、焦慮導致的急性胃食道逆流門診個案暴增，是過去一倍以上。

員生醫院胃食道逆流中心主任吳文傑表示，受疫情影響門診人數總量減少約一成，且過去慢性胃食道逆流多是生活習慣、工作壓力大引起，近日因無薪假、工作量減少，作息恢復正常而症狀解除；反而是敏感型胃食道逆流案例激增，過去門診僅占不到3分之1，近日卻激增至6成5。

不同於典型的胃食道逆流，患者都有賁門太鬆弛的狀況，敏感型患者則有半數伴隨潛在自律神經失調，有些會出現輕微焦慮、恐慌與憂鬱等；成天待在家、出門就擔心被感染，候診時還沒坐下就拿出酒精到處噴，處處過度小心謹慎，易使不適感被放大，激化敏感神經。

吳文傑指出，常見敏感型胃食道逆流，以感覺喉嚨卡卡、有異物感，胃脹等症狀最多；部分也會出現夜咳症狀，因胃酸逆流嗆入食道、或刺激到賁門口神經也易引發反射性咳嗽，患者通常白天坐著、站著都沒異狀，晚上一躺平就開始咳，通常不是1、2天，而是2周以上，越咳越厲害。

他說，臨床上這類患者除給予輕微胃藥，主要是開給安穩神經、放鬆抗焦慮的藥物，建議這類患者可做些腹式呼吸、冥想靜坐並聽音樂放鬆，不要過度關注每天疫情變化，只要聽從指示做好自我防護就好。

(中時 )