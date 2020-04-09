二極體廠虹揚-KY（6573）公告三月營收1.3億元，與去年同期相比減少12.38％，但較二月成長108％。虹揚-KY指出，由於揚州廠已經復工率達八成，因此成為帶動3月業績成長的主要原因。

虹揚-KY表示，雖然三月營收仍受疫情影響，但虹揚-KY位於大陸揚州的工廠於二月十二日復工後，至今的復工率已達八成以上，努力消化前端的訂單需求。發言人程御峰指出，三月份我們持續提高復工率，努力消化客戶的訂單需求，與去年同期相比，雖然整體營收仍略降，但影響的幅度已較前兩月縮小。

對於疫情的相關防範措施，虹揚-KY也持續嚴格執行中，揚州虹揚以『六必須六不要』原則宣導防疫注意事項外，並採高標準要求員工個人防護、食堂管理等，每日實施廠區衛生消毒；台灣分公司業已實施人員進出防疫管理，成立臨時辦公室區隔員工，降低群聚風險等。

程御峰表示，因為疫情影響，目前市場的狀況多為需求大於供應，尤其是太陽能二極體的部份，今年三月與同期比較，並沒有太大的落差，待疫情平緩後，虹揚-KY對整體市況前景仍是抱持著審慎樂觀的態度。

(工商 )