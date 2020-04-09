清明連假結束，政府隨即宣布連假期間出入11處熱門景點的國人須加強個人健康管理，引發熱議！在台灣擁有6間文創設計旅店的承億文旅集團創辦人戴俊郎籲請政府，面對未來詭譎多變的情勢，假期分流才是真正的超前部署！他強調，唯有人流分散，才能避免群聚，同時也有助於彌平觀光產業面臨的淡旺日問題。

戴俊郎表示，現在全世界都在關注台灣的防疫，因為這場疫情，整個社會乃至整個世界或許可以思考一種新的生活方式，「我們的工作透過視訊、科技、網路來處理，群體式的工作關係被打破，科技的方便讓我們不用親臨也能照樣完成生活所需，既然如此，社會需要一起休假嗎？」

戴俊郎強調，不是不要放假，而是休假分流，一例一休、周休二天，是勞基法的進步並促進國內消費的產物，但周休二日並無強制規定要在周六、日。舉例來說，服務業大多是排班制，要連休兩天可以，但會錯開在傳統的六、日，可能是一、二或是二、三，假期的分流，才能把人流分散，避免大量性的群聚。

戴俊郎認為，類似新冠肺炎這樣的病毒，未來不會是最後一個讓全世界傳染的病毒，當全球未來要面對的不只是一個新冠肺炎，更要學會共處、學會防範，「而這樣系統性的風險，還是要讓系統來解決！」

只不過，要把國人習以為常的周休六日改變，勢必影響很多產業，因此需要政府的提倡與配套、以及企業的支持。戴俊郎說，如果周休分流，每間企業可以先推行三分之一的員工將周休二日安排在周一到周五，周六、日休假則以家有學齡成員的家庭為優先，因為小孩需要大人的照顧，也不會馬上衝擊到教育體系，影響受教權，「就讓有小孩的人優先休六日吧！」

戴俊郎進一步表示，面對未來詭譎多變的情勢，假期分流才是真正的超前部署。把台灣想成一間擁有2,300萬股東的公司，每個部門休假時間不同或許會造成效率問題，但不會影響運作；反向思考，「如果銀行以後不只每周營業五天，而是一周七天都有營業，只是每天的開櫃比較少，這間銀行會關門嗎？不會，搞不好更多人被滿足！」

戴俊郎認為，休假分流，反而可以讓生活品質提升，「不會每逢周六日人擠人，平常日到處冷清清」，讓假日分流來彌平淡旺日，所有產業的提供者真實地反應產品在市場的價值，需求者可在資訊及其他條件對等的情況下，做出消費選擇。

(工商 )