張朝欣／雲林報導

新冠肺炎疫情不僅造成百業蕭條、社福團體資源匱乏，更逐漸引發諸多社會問題，不少律師近1、2個月接案接到手軟，每天開3、4個庭，案件包括離婚、欠款、家暴、法拍等，政府應重視疫情後續的擾動，擬定更全方位的「超前部署」政策。

在雲林縣執業的律師李學鏞，發現最近承接案件大幅成長，分析原因包括整體產業變差、民眾集體變窮，導致犯罪增加、刑案變多；催討少額欠款、借款驟增，民事訴訟變多；夫妻失和、家暴頻傳，家事庭變多；失業人口增加，付不出貸款，民事執行處的法拍屋也相對變多。

李學鏞表示，疫情除了危害人命，也封印了民眾的經濟、心理、社交、休閒，經濟問題最直接，產生了失業、犯罪、金錢糾紛；無法社交、休閒，情緒沒有出口、心理壓力沈重，引發了家暴與紛爭。

李學鏞認為，疫情引發各種的社會問題，目前只是開端，隨著時間的延伸，問題會愈來愈糾結嚴重，最早發生問題的餐飲、住宿、旅遊業，現在已出現歇業、倒閉潮；隨後汽機車、服飾、娛樂、農特產等非生活必需品應是下一波。

最後一波可能指向建築營造業，隨著民眾繳不出貸款，法拍屋將陸續釋出，李學鏞說這1、2個月的法拍屋是往年同期的近2倍，而且還有擴大趨勢，大量法拍屋將吸引資金縮減的購屋者，擠壓新屋的成交率。

李學鏞指出，目前較不受疫情影響的行業，大概有律師、銀行、民間放款、命理等行業，但社會若動盪不安，這些行業也難以獨善其身，只能祈求疫情盡快退散，重回歲月靜好的時光。

(中時 )