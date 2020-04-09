世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在昨晚例行記者會上竟公開罵台灣，指責台灣有種族歧視、對他的黑人身分做攻擊。對此，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》提醒，「要小心這種操作非常強大！不要坐實了這種詭計」。

《MedPartner 美的好朋友》指出，譚德塞在全世界反WHO的情況下，挑了個被他們打壓、沒辦法參與的台灣來攻擊，在記者會上他公開罵台灣，將自己的無能轉移焦點到台灣對他的膚色、種族歧視的這一類操作。

《MedPartner 美的好朋友》警告，千萬別輕忽，這類種族主義還有對黑人的歧視，操作效果一直以來都很強大，由於黑人長期受到壓迫是事實，因此這類消息都散播很快，反彈也都很強。

台灣人在發表有關譚德塞的言論時，《MedPartner 美的好朋友》呼籲大家，避免使用種族歧視的字眼，不要坐實了對方的詭計，雖然這僅是少部分台灣人，但還是很容易被拿去操弄，影響到台灣國際形象，否則對台灣來說絕對很不利。

(中時電子報)