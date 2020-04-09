因應新冠肺炎，台中市政府教育局為避免若未來學校大規模停課影響學生學習，整合線上學習課程供停課學生自主學習、盤點各校平板數量並動支賸餘基金購置，台中市大里家長會長協會也募集53台平板捐贈市立大里高中，由大里高中規劃讓在地國中小學子使用。

台中市大里家長會長協會在總會長張瑞龍及市政顧問陳又榛所屬的益生獅子會號召下，募集53台平板贈予大里高中。9日舉行受贈典禮，由教育局長楊振昇頒發感謝狀給所有捐贈者，肯定其善心義舉讓學童學習不中斷。

楊振昇指出，面對肺炎疫情，希望學生在教師的帶領下能具備解決問題、規劃執行、創新應變的新課綱精神，從而獲得不同學習體驗及成長。

教育局表示，透過平板等行動載具結合線上教學資源中心，學生與教師就能在家線上自學、教學，目前扣除各級學校、教育局提供及各界捐贈的平板後，尚缺少3162台，歡迎社會各界響應，讓台中學生如遇停課期間都能透過線上學習維持學習進度。

教育局強調，欲捐贈平板的企業、團體及民眾，可電洽教育局04-22289111分機54220徐小姐協助媒合學校。

(中時 )