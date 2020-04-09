（財政部。圖／林昱均攝）

財政部9日表示，因應疫情，五區國稅局主動減免全國48.2萬家小規模營業人的營業稅，今年1月因疫情還在初期，因此減免10％，2～3月則為疫情蔓延期，營業稅一律減免30％。

官員認為，財政部本次是依照營業稅特種稅額查定辦法，營業人有變更營業項目，擴大營業場所或營業狀況、商譽、季節性及其他必須調整銷售額之情形時，稽徵機關可隨時重新查定其銷售額。

為反映台灣各地區營業人營業狀況，財政部經蒐集資料分析，發現一般小規模營業人1月業績大概都是減少一成左右，但是2、3月平均減少三成。因此官員指出，財政部按照這個分析資料做主動減稅政策，五區國稅局都會啟動、等於全台適用。

如果小規模營業人業績減少的幅度大於三成，官員也表示，該商家也可以主動來申請重新查定、核實計稅，絕對不吃虧。

截至今年3月31日止，財政部已調減48.2萬家小規模營業人查定銷售額及營業稅額，預計今年1月至3月共調減營業稅額1.9億元。

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