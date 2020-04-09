義大利北部的托斯卡尼(Tuscany )發生跨河大橋崩塌事件，這是義大利忽視基礎設施保修多年，又一起最新案例。所幸目前正處在新冠病毒的封城期間，橋上的車流很少，只有2名駕駛員受傷，已送到醫院。

托斯卡尼橫跨瑪格拉河（Magra River）的大橋崩塌。(圖/美聯社)

每日郵報(Daily Mail)報導，在熱那亞與佛羅倫斯之間奧拉鎮（Aulla），當地有一座長約260公尺的大橋，橫跨瑪格拉河（Magra River）。在星期三，當地時間上午10點25分，大橋突然倒塌，橋面斷成數截，落在河床上。

Drone flying on the collapsed bridge between Liguria and Tuscany Italy

此時在橋上僅有2輛車，車輛也都只有駕駛，他們因此受傷，所幸目前處在枯水期，損壞的車輛沒有被水沖走的危險，兩名駕駛也被救出而送醫。

儘管這起事件僅有兩名傷者，但這突顯了義大利道路網的維修狀況欠佳。早在2018年，在熱那亞（Genoa）也發生橋樑崩塌事件，死亡人數比這次高得多。

其實，這座橋樑的崩塌早有預兆，去年的大雨已造成橋樑有明顯裂縫，當時公路局曾派出阿納斯集團(ANAS)的檢查員查看橋樑的情況，然而當時的判斷是還可以繼續通行。

阿納斯是義大利國家鐵路集團，負責道路基礎設施建設的公司，他們養護大多數的義大利道路與橋樑。。

義大利交通部長米區利(Paola De Micheli)說，ANAS自2018年以來一直負責這座橋，現在交通部要求該集團提出詳細報告。

自熱那亞橋樑倒塌事件以來，義大利道路和橋樑維護不善，以及公路網管理不善，一直是主要的政治問題，但是卻沒有實際的解決。

(中時電子報)