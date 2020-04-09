外交部長吳釗燮(圖)曾多次署名在外交部的推特發文嗆WHO。(本報系資料照)

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今日砲轟台灣有許多人對他種族歧視和人身攻擊，而我方外交部知情卻未切割，反而也在攻擊他。對此外交部發言人歐江安表示不可能使用種族歧視言論。不過我方外交部與世界衛生組織爆發衝突並非首次，外交部長吳釗燮曾多次署名在外交部的推特發文嗆世界衛生組織，搞到當時連民進黨立委都質疑恐因此影響我們爭取加入世界衛生組織的推動作業。

2月6日外交部推特發文，嗆WHO「到底有甚麼問題」？並指出WHO先稱呼我們中國台灣，之後又稱我們台北，然而台灣就是台灣，不是中華人民共和國的一部分。同一天另一篇文章更直接針對譚德塞稱讚大陸因應新冠肺炎表現的言論開嗆，詢問譚德塞是要繼續堅持這些言論還是加以撤回？最後還打了「hello？」(美國面對別人做了一件難以理解事情時的用語_)，這幾篇發文都掛著吳釗燮的名字。

為此3月9日立法院外交及國防委員會開會時，民進黨立委羅致政特別詢問吳釗燮，外交部官方推特哪些發文會掛上吳釗燮的名字？吳釗燮表示如果有任何議題適合由部長身分發言就會，例如對岸在國際上過度打壓我們造成衝擊就會用。相較使用外交部立場的差別是這部分帶有個人風格 ，這種風格在國內外都受到歡迎，許多國際媒體記者都表示看到這些用字感到興奮。

羅致政說，誠然吳釗燮罵譚德塞，他看了也過癮，但像美國國務卿龐佩奧的個人推特和美國國務院的官方推特用詞就會不太一樣，譚德塞看到吳釗燮使用外交部官方推特發的文章會怎樣想？我們政府還有要推動加入WHO嗎？吳釗燮表示當然要，羅致政追問那參與世界衛生大會的邀請函是誰發的？吳釗燮坦言是秘書長發的。羅致政提醒，如果是立委開罵沒有問題，但部長是否適合？這樣的使用方式，還可以進一步再討論。

(中時 )