遏止亂丟垃圾惡習，泰安鄉公所在8處棄置熱點加裝告示牌，提醒民眾勿亂丟垃圾。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉清潔隊將垃圾清理上岸，還給美麗山林整潔的環境。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉多處道路邊坡遭人傾倒垃圾，鄉公所硬起來找來警方、環保局破袋檢查，收集證據準備向行為人開罰。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉多處邊坡遭人丟置垃圾，滿滿垃圾、廢棄物，不僅有礙環境整潔美觀，也可能成為傳染病的溫床。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉士林部落有3處道路邊坡，長期遭人傾倒廢棄物，經民眾舉報，公所會同警方及環保局前往處理，並在棄置熱點加裝告示牌，呼籲鄉親不要亂丟垃圾，違者依《廢棄物清理法》最高可開罰6000元，經破袋收集證據，警方近期陸續通知嫌疑人說明，若事證明確將送交環保局開罰。

泰安美麗的山林被垃圾淹沒，地點就在遊客必經之路旁，不僅有礙環境整潔及美觀，還會發出惡臭引來野狗啃食，有民眾不堪其擾而舉報，公所3月底決定硬起來，找來大湖警分局、環保局到場，除了將垃圾、廢棄物清理上岸，還破袋找出垃圾裡的藥袋、帳單、信件等，準備開罰。

鄉長劉美蘭表示，過去部落裡會放置垃圾桶供遊客使用，但往往都被家戶垃圾堆滿，街頭髒亂不堪，後因響應「垃圾不落地」政策，公所把垃圾桶收起來，鼓勵鄉親於垃圾車收集時間出來丟垃圾，不過部分鄉親等不及車子來，就直接把垃圾丟在邊坡，從1、2袋慢慢堆積成垃圾山。

劉美蘭說，過去發現民眾亂丟垃圾，公所會在該處設立告示牌提醒，但經過3、4年許多告示牌不是壞了就是不見，民眾忽視警告仍會傾倒垃圾，為遏止亂倒垃圾的惡習，公所近期在8處熱點設立告示牌，盼發揮警告作用。

警告不只是說說，鄉公所清潔隊會同警方及環保局破袋檢查、收集個資，開始通知個資所有人到案說明並製作筆錄，若事證明確將送交環保局裁罰，環保局表示，收到事證後會給予行為人陳述意見的機會，再依實際情形開罰。

泰安鄉公所清潔隊隊長甘必成表示，過去鄉里、部落間，大家都是好言相勸，鄉親若實際收到罰單，當然會「一傳十、十傳百」互相提醒，比深入鄉里、部落宣導還有用，釋出開罰消息後，熱點狀況明顯改善許多。

(中時 )