蘆洲老婦「不戴口罩」硬上公車還動手（翻攝照片／戴上容新北傳真）

中央流行疫情指揮公告3日起「搭乘大眾交通工具須配戴口罩」，新北市蘆洲60歲黃姓婦人搭乘公車時，不願戴上口罩，蘆洲分局警方到場勸導時，黃婦怒吼「假警察」，出手攻擊32歲陳姓員警，導致警員左臉頰被抓傷約10公分並滲出血絲，其他員警立即將黃婦壓制並帶回派出所，訊後依違反傳染病防治法、傷害以及妨害公務罪嫌偵辦。

據悉，黃姓婦人9日上午11時許從五股地區坐上三重客運785路公車「觀音山-北門」，司機見黃婦上車時並未戴上口罩，數度勸導她因此將公車停靠在蘆洲區中山二路上，並打電話報警處理，蘆洲分局蘆洲派出所警員陳克軒、陳覲于及陳家偉獲報趕抵現場後，立即請黃婦下車進行勸導，後續要求黃婦留下年籍資料。

黃婦製作《傳染病防治法》案件處理紀錄表時，突然情緒激動表示，現場員警全都是「假警察」，隨即出手攻擊陳姓警員臉部，造成他左臉頰面露長長的抓痕，黃婦立刻被其他員警壓制，帶回派出所偵訊，並在訊後依違反傳染病防治法、傷害以及妨害公務罪嫌偵辦，陳姓員警赴三重醫院治療後並無大礙。

(中時 )