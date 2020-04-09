台南市一名家長7日發現送往托嬰中心的幼兒身上無故出現多處瘀傷，詢問托嬰中心卻被告知「幼兒自己撞傷」，家長心生疑問，帶孩子到醫院診療，院方驗傷判斷並非撞傷，社會局今天接獲通報後，立即派社工員調查，掌握1名托育人員不當照顧的事實，立即開罰6萬元。

台南市政府社會局9日一早接獲通報，某托嬰中心疑似發生托育人員不當照顧幼兒，立即派社工員調查，掌握一名托育人員違法情節屬實，依兒童及少年福利與權益保障法第49及97條裁處6萬元罰鍰，並依同法第81條第1項第2款規定，裁處不得擔任兒童及少年福利機構之負責人或工作人員。

該托嬰中心負責人自案發迄今未向社會局通報，社會局仍在了解中，若經查隱匿通報，將依同法107條處該負責人新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。

社會局後續將針對幼兒身心狀況進行評估，必要時將媒合心理諮商輔導，並引入社會福利資源協助。社會局表示，針對托嬰中心訂有稽查制度，新立案托嬰中心每3個月稽查1次，立案滿1年托嬰中心，每半年稽查1次，平時不定期抽查，確保托嬰中心的環境安全及照顧服務品質。另也規定托育人員每年須接受18小時教育訓練，以提升照顧知能及對幼兒身體反應敏銳度，以保障兒童身心健康及托育安全。

(中時 )