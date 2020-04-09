馬辣集團旗下的「哞哞屋和牛燒肉」，今年初轉戰吃到飽市場，主推免千元即可開吃美澳雙和牛、火烤二吃，全店僅用CHOICE等級以上專業精肉，一律現點、現切，讓消費者直接品嘗最新鮮的口感。現推出消費者身份證字號有含1、2、8任一數字，免費升級「春櫻蜜桃雪酪」無限量暢飲；同時對中2個數字，再加贈「極上奢華橫膈膜」，高CP值的特點，讓網友在Instagram分享：「吃過就回不去！」

哞哞屋和牛燒肉推出888元吃到飽。(馬辣集團提供)

開幕將屆滿1週年的「哞哞屋和牛燒肉」為回饋消費者，將延續888元吃到飽，保留原有的菜單，包含美國 SRF 極黑和牛、澳洲 M7 黑毛和牛、澳洲特級牛舌、美國Prime黑牛牛排、紐西蘭羊肩排、西班牙伊比利豬、丹麥國寶 AA 級松阪豬、九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦、野生大草蝦、阿拉伯藍鑽蝦、挪威特級鮭魚、玫瑰花枝等，供民眾一次吃得過癮。

圖為阿根廷天使紅蝦、野生草蝦。(馬辣集團提供)

同時，業者加碼祭出美國經典「1855 PRIME冷藏安格斯黑牛」，該食材頂級程度直逼米其林餐廳等級與私人招待所，全程以專業雪櫃運送，維持在0～2°C冰溫空間，使原肉產生天然酵素。另外，整支連骨帶肉的「台灣究好豬戰斧豬排」，以及口感綿密的手工甜點「蜜紅豆抹茶布蕾」，一律不加價無限量供應。

含2成人以上同行並提前預約用餐，只要其中 1人身分證兌中1、2、8，享春櫻蜜桃雪酪無限量暢飲。(馬辣集團提供)

哞哞屋和牛燒肉於4月10日至5月10日推出限定優惠，2成人以上同行並提前預約用餐，只要其中 1人身分證兌中１、２、８數字其中一個數字，全桌即可免費升級，享「春櫻蜜桃雪酪」無限量暢飲；如同時對中2個數字，每成人再加贈一盤隱藏版的「極上奢華橫膈膜」。

(中時 )