世界貿易組織(WTO)8日預測，受新冠疫情影響，今年全球貿易將縮減13%到32%。

世貿組織今天發佈年度《全球貿易數據與展望》報告。報告強調，考慮到「史無前例的」疫情對全球經濟影響的不確定性，今年全球貿易縮水幅度可能超過2008年國際金融危機時的水準。

報告顯示，受貿易緊張局勢和經濟增長放緩影響，2019年全球貨物貿易量已下降0.1%。2020年，基本上全球所有地區的貿易量都將出現兩位數的下降，其中北美和亞洲的出口貿易將受到最大打擊。而從行業來看，電子和汽車製造產業的貿易縮水將更為嚴重。

報告同時強調，2021年全球貿易復甦仍有可能，但也存在不確定性，其最終表現在很大程度上將取決於疫情持續時間和各國抗疫政策的有效性。

世貿組織總幹事阿澤維多強調，目前首要目標是控制疫情，減輕疫情對民眾、企業和國家的經濟損害，但政策制定者們必須同時開始為後疫情時期作規劃。

(中時電子報)