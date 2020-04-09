新冠肺炎持續在全球大爆發，印度為了防堵疫情擴散，自3月24日開始，全境封鎖21天。這項政策讓境內所有的工廠暫時停止運作，雖然嚴重影響經濟，不過卻讓印度的空氣品質大幅改善，就連遠在旁遮普省（Punjab）的居民都能清楚的看見整座喜馬拉雅山，這是過去30年來從未見過的景象。

連喜馬拉雅山頂上的白雪也都清晰可見。（圖／翻攝自推特@LANACION）

綜合外媒報導，旁遮普省賈朗達爾市（Jalandhar）距離喜馬拉雅山達201公里，過去受到嚴重的空氣汙染影響，根本不可能看到山脈，但近幾日只要抬頭，就能看見巨大高聳的喜馬拉雅山映入眼簾，連山頂上的白雪也都清晰可見，這讓當地居民又驚又喜，紛紛拍下照片上傳社群。

居民紛紛拍下難得一見的景象。（圖／翻攝自推特@abbu_pandit）

過去印度的空污指數是全球標準的5倍之高，根據IQAir空污探測數據顯示，在封鎖的這段期間內，平均空氣質量竟從115下降至75，就連民眾也都相當有感，紛紛在推特表示，「沒想過自己會經歷一個如此乾淨的世界」、「夜晚還能看到星星」、「我從來沒見過這樣的事情」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)