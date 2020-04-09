廖素慧／嘉市報導

新冠肺炎疫情緊繃，防疫戰打超前賽，嘉義市政府教育處連日來蒐集國中小學校教職員生清明節連假的旅遊史，初步統計有3800餘人曾到包括中央疫情指揮中心發布國家級警報的11處知名景點及其他人潮多的場所，已要求他們自主健康管理14天。

市府教育處表示，連日來調查全市8所國中、20所國小及3所公立幼兒園教職員工及學生，於連假期間曾到全台各處人潮聚集多的景點、商圈者，共有3800多人，其中有2300多人是到國家級警報點名的11處景點，學生跟著家長出遊占大部分。

教育處長林立生說，市長黃敏惠非常重視防疫超前部署，教育處於收假前已通報各學校加強環境消毒、放完假後蒐集學生的旅遊軌跡，請家長及學生據實告知，以期加強防疫措施。

林立生說，目前已依中央流行疫情指揮中心之規定，請學校通知曾至人潮擁擠地方活動的教職員生自主健康管理14天，且全面實施戴口罩進入校園，收假後僅零星傳出有學生身體不適，在家休息，尚無太大異狀。

(中時 )