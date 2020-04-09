三井不動產董事長兼總經理下町一朗9日表示，三井不動產集團2013年開始投資台灣開始，對台灣市場深具信心，雖然新冠病肺炎疫情在全球擴散，但三井集團投資台灣的方向，迄今並沒有改變，未來，投資高雄市的第一站，將比照台中市的投資規模，並先尋找大型商業設施的開發投資機會。

高雄市長韓國瑜除了感謝三井集團看好高雄市發展潛力之外，並允諾全力協助，同時指示高雄經濟發展局、都市發展局、以及地政局組成專案小組，協助後續相關作業，希望為高雄城市轉型注入新思考，帶來新商機。

在經濟部投資台灣事務所、高市府經濟發展局、以及高雄市工商發展投資策進會的引薦下，三井不動產董事長兼總經理下町一朗率隊，9日拜會高雄市長韓國瑜，並說明三井不動產集團在台灣及高雄的投資策略。

三井不動產集團董事長下町一朗表示，三井不動產集團對台灣市場深具信心，從2013年開始投資台灣不動產，其中，已決定的投資個案中，最大投資金額接近百億元，並將創造數千名的就業機會。

他說，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，但，三井集團投資台灣的方向，到目前為止，並沒有變化，未來，仍持續於北中南布局投資商業設施、住宅及其他等事業體系。

下町一朗指出，目前除了已開幕營運的三井林口OUTLET PARK、及三井台中港OUTLET PARK之外，也已取得高鐵台南站土地的OUTLET PARK開發權，另，三井集團旗下的大型商場LaLaport品牌，也已預訂於台北市南港及台中市展店，並預定在台北市展開三間三井花園品牌飯店。

他說，未來，投資高雄市的第一站，將會是比照台中市的投資規模，並先尋找大型商業設施的開發投資機會。

韓國瑜指出，高雄擁有海空雙港，是一座充滿活力與潛力的城市，過去是台灣工業重鎮，在城市轉型過程中，逐漸成為南台灣重要科技重鎮，三井願意佈局投資高雄，顯示看好高雄市經濟發展的信心，他希望能借重三井在開發不動產方面經驗，為高雄城市轉型注入新思考，高雄在各方面發展肯定卓越進步。

韓國瑜表示，高市府全力投入改善高雄市投資環境工作，引資招商從不懈怠，日本在20多年前經歷城市轉型需求，三井不動產積極參與了日本再開發事業，有許多成功實績與案例，包括位於日本神奈川縣川崎市川崎車站前的「Lazona川崎廣場」，川崎市是以重工業為主要產業之城市，因傳統產業外移，其工業用地面臨在開發之課題，可做為進駐高雄學習與借鏡。

(工商 )