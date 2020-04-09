金管會9日公布最新「股東會防疫指引」，但發燒者出席股東會仍未禁止，引發立委質疑。金管會主委顧立雄強調，因為依法無法剝奪股東行使權利，且實務上也沒有人發燒還硬要參加股東會的，最新指引中明訂遇發燒者，會先「力勸」回家休息或儘速就醫，若還是要參加的就要配合進入隔離安置場所。

為配合衛福部疾管署防疫，金管會3月16日就請集保中心制定「股東會防疫指引」，內容包括：股東會紀念品裁放處與報到處分開、股東會現場必須設置「發燒隔離區」，一旦額溫達37.5度、耳溫38度的發燒股東，若堅持要發言或提案的必須到發燒隔離區，以視訊連線方式，參與股東會的發言、提案。

該措施引發上市櫃公司疑慮。費鴻泰9日在財委會中指出，股東會設置發燒股東隔離區已引發業者恐慌，因為上市櫃股務人員不是醫療人員，也要穿防護衣、戴護目鏡嗎？若發燒者准入，股務人員跟其他健康股東都會怕，也是讓大家曝露在染疫風險中，他要求金管會應該在不影響股東權益情況下，禁止發燒股東進會場。

顧立雄指出，9日公布的股東會疫情指引針對有發燒症狀者，會優先請股東回家休息或協助盡快就醫，但若股東堅持行使股東權、投票，依法不能禁止，所以，股東會會場還是要設發燒設隔離區。不過，顧立雄強調，就正常人角度來看，都已經發燒為何還要去股東會，而且，股東會一年才一天剛好又在那天發燒，可能性實在太小。

證期局官員指出，股東防疫指引會在合於法規的情況下滾動檢討。發燒股東執意要參加股東會，並不是金管會同不同意的問題，因為依法股東本來就可以出席股東會行使權利，但過去並沒有發生過，就今年已開過股東會的情況來說也沒有發生。

集保結算所統計數據顯示，2017至2019年股東常會親自出席股東人數少於100人之家數占全體開會家數約95％，且今年自發布股東會防疫指引以來，已召開股東會12家公司之親自出席股東人數大多僅約20至30人，均已配合政府防疫及相關指引辦理。

(工商 )