特殊時期，可轉債祭暫行措施。金管會9日表示，已回覆券商公會，在落實三大配套下，准許4月6日前已申報生效的可轉債發行公司，目前可以執行庫藏股，適用的可轉債發行人共25家，但7日之後才生效的可轉債，則繼續受限三個月內不得執行庫藏股。

暫行措施的三大配套，即第一是執行庫藏股不能影響原有申報募資計畫及資金運用，必須經原承銷商評估且董事會通過，證期局副局長蔡麗玲表示，企業發行可轉債一定有資金需求，不能用此部分的錢去買庫藏股。

第二是再有申報生效案件，必須就此次執行庫藏股的情況說明，並按季填報，說明執行庫藏股是否影響原來募資的資金運用。

第三是企業負責人要對董事會承諾，轉換公司債在掛牌三個月內，執行庫藏股的價格不可高於轉換價格，蔡麗玲表示這是擔心會有套利情況，所以負責人必須承諾庫藏股執行價不能高於可轉債的轉換價。

這是因應新冠肺炎疫情影響股市，有些公司認為自家股價委屈，想執行庫藏股自救，但現行法規限制可轉債申報生效到掛牌後三個月內，不得執行庫藏股，因此券商公會建議，特殊時情應適當放寬，有利企業自救。

當初金管會是因為發生多起弊案，即企業發行可轉債後，再利用各種方式拉抬自家股價，讓股價高於可轉債轉換價格，可轉債投資人即有套利空間，所以限制可轉債掛牌後三個月內，企業不得執行庫藏股。

這次因應新冠肺炎疫情，金管會祭出暫行措施，即只適用可轉債申報生效日在4月6日之前的公司，可在未滿三個月的情況下宣布執行庫藏股，適用企業25家， 如華新科、國巨、日揚科技、台灣氣立、杏一醫療等。

(工商 )