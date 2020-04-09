香港特區政府頒訂《禁止蒙面規例》於去年11月於高等法院的訴訟中，遭裁定以「危害公共安全」為由訂立緊急規例條文的做法違憲，港府不服提出上訴後，於4月9日高等法院上訴庭裁定逆轉，判定港府透過緊急法訂立規例機制「沒有違憲」

。此外《禁蒙面法》的規定對未經批准集會「沒有違憲」，但對公眾集會與遊行則「違憲」。

據《東網》報導，港府於去年10月初宣布實施《禁蒙面規例》(下稱《禁蒙面法》)，多名泛民主派議員隨即入稟高院提出司法覆核，高院原訟庭去年11月裁定《緊急情況規例條例》(下稱《緊急法》)授權港府以「危害公安」為由訂立緊急規例的條文違憲，而據它訂立的《禁蒙面法》亦告失效。

香港政府對此裁決不服並提出上訴，上訴庭今(9日)裁定政府有部分上訴得直。香港高院判詞指出，政府透過緊急法訂立規例機制「沒有違憲」。至於《禁蒙面法》方面，針對未經批准集會「沒有違憲」，但針對公眾集會和遊行則「違憲」。

(中時電子報)