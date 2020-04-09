交通部近期陸續召開幾次會議，擬修法將三噸半貨車升噸後變成丙類大貨車管理，引發上萬名車主不平。台北市及新北市小貨車租賃同業公會理事陳祈財指出，未來三噸半貨車比照五噸貨車的話，根本就不能上五楊高架，雪山隧道也不能行駛。由於大貨車路權跟小貨車完全不同，陳祈財期盼交通部能廣納民意，不要拿明朝的劍斬清朝的官，他擔憂影響的不只是25萬名車主生計，更是台灣的經濟！

台北市及新北市小貨車租賃同業公會理事陳祈財。(台北市及新北市租賃同業公會提供)

陳祈財質疑，交通部研議未來小貨車新車用丙種大貨車納入5噸車，比照小貨車管理，卻沒有載明比照事項，未來25萬名車主不但得重新考大貨車駕照，連停車位和路權都跟原本不同。陳祈財說，不只駕照問題，中小企業的營運成本也會因此增加很多。

由於三噸半小貨車較大貨車輕巧，一直都是台灣中小企業以及物流公司載運貨物的主力車種，而三噸半小貨車的駕駛也不須額外考照，只要有小客車駕照就能上路，據統計，全台共有25萬名駕駛賴此維生。不過也因為三噸半貨車長期存在載重動輒超標的問題，罰單萬元起跳，加上商用車法令50年未更新，無法反映現狀。交通部去年十月，邀集相關公會及學者專家的意見後，公布了目前使用中的車輛(從民國94年7月之後領牌者)可以依照車廠的資料經監理單位審核，提升載重上限為總重5噸以下，當時受到廣大車主肯定，甚至集資登報感謝政府德政。只是當時公布的只有車輛升噸的施行，並未公布相關配套法條，問題延燒至今。

陳祈財指出，「這根本就不公平，怎麼可以只聽汽車製造商的意見！」交通部開了五次會，都沒有採納小貨車使用該車種的公會及業者的反對意見，傾向採納汽車製造資方的建議。陳祈財建議政府直接用5噸作為大小貨車分界，不要增設新的丙類大貨車，一來勞民傷財，二來必須修改其他原不屬小貨車的管理辦法徒增困擾與複雜度，如果未來丙類大貨車要用小貨車辦法管理那又創造了牛頭不對馬嘴的異形法案。陳祈財表示，目前已經邀請全台灣25萬三噸半車主上網聯署，未來不排除上凱道抗議。

陳祈財拍影片發起連署，呼籲交通部傾聽民意。(台北市及新北市租賃同業公會提供)

(中時電子報)